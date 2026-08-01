В Башкирии на выходных похолодает до +18 градусов и пройдет град

Жителей Башкирии предупредили о сильных дождях и граде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Первые выходные августа в Башкирии будут дождливыми и прохладными. В отдельных районах ожидаются грозы, град и сильные порывы ветра.

В субботу, 1 августа, ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем осадки ожидаются по всей республике. На севере они могут быть сильными. В отдельных районах прогнозируются грозы. Юго-западный ветер сменится северо-западным, днем его порывы местами усилятся. Ночью температура составит +10...+15 градусов, днем - от +19 до +24.

В воскресенье, 2 августа, кратковременные дожди сохранятся, ночью на севере республики возможны сильные осадки. Также ожидаются грозы, а днем местами может выпасть град. Воздух прогреется максимум до +18...+23 градусов.

В понедельник, 3 августа, погода немного улучшится. Дожди станут локальными, однако днем вновь возможны грозы и сильные порывы северо-западного ветра. Ночью ожидается +10...+15 градусов, днем - +21...+26.

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