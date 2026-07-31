В Башкирии ГАИ устроит массовые рейды на дорогах в выходные

ГАИ усилит проверки на дорогах Башкирии перед выходными. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии в ближайшие выходные пройдут массовые проверки автомобилистов. Сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль на дорогах республики уже сегодня.

Особое внимание инспекторы уделят нетрезвым автомобилистам, водителям, ранее лишенным прав, а также тем, кто передвигается на незарегистрированном транспорте.

Кроме того, сотрудники ГАИ будут выявлять несовершеннолетних за рулем, проверять водителей мототехники и соблюдение требований при перевозке детей в автомобилях.

Жителей Башкирии также призвали сообщать о грубых нарушениях ПДД по телефону доверия МВД республики 8 (347) 279-32-92.

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