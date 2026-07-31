В Башкирии сотрудник больницы получил штраф после жалобы пациентки

Прокуратура наказала сотрудника больницы за нарушение при рассмотрении жалобы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Абзелиловском районе сотрудника больницы оштрафовали после того, как письменное обращение пациентки оставили без рассмотрения. Ответ женщина получила только спустя три месяца и после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в надзорном ведомстве, местная жительница обратилась в больницу в марте 2026 года. В заявлении она пожаловалась на ненадлежащее оказание медицинских услуг, однако обращение пациентки своевременно не рассмотрели. Ответ из медицинского учреждения ей направили только через три месяца после поступления заявления, когда в ситуацию вмешалась прокуратура.

По итогам проверки заведующего по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности привлекли к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура внесла представление главному врачу больницы.

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