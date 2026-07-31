В Башкирии аннулировали фиктивный брак погибшего участника СВО

Прокуратура добилась отмены брака погибшего бойца СВО в Стерлитамаке. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамаке суд признал недействительным брак погибшего участника СВО с женщиной, которая, по данным прокуратуры, вышла за него замуж ради материальной выгоды. Теперь она должна вернуть 500 тысяч рублей, полученные после смерти военнослужащего.

Проверку прокуратура Стерлитамака провела после обращения родственников погибшего мужчины. Выяснилось, что в мае 2025 года он зарегистрировал брак со случайной знакомой. Свадьба состоялась всего за четыре дня до заключения контракта о прохождении военной службы. Спустя месяц мужчина погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО.

Как установило надзорное ведомство, после регистрации брака супруги вместе не жили и совместных планов на будущее не строили. Сама женщина подтвердила, что согласилась на брак ради получения материальной выгоды.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать брак недействительным, аннулировать запись о его заключении и лишить женщину права на социальные выплаты, связанные с гибелью военнослужащего. Кроме того, надзорное ведомство потребовало вернуть уже полученные 500 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение решения остается на контроле надзорного ведомства.

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