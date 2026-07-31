Радий Хабиров выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Едешко

Хабиров рассказал, каким запомнят олимпийского чемпиона Ивана Едешко в Башкирии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона, легендарного советского баскетболиста Ивана Едешко в связи с его уходом из жизни.

Имя спортсмена навсегда вошло в историю благодаря финалу Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. Именно Едешко сделал знаменитый «золотой пас», после которого сборная СССР одержала победу.

Как отметил Радий Хабиров, с Башкирией олимпийского чемпиона связывали особые отношения. Иван Едешко неоднократно приезжал в республику, поддерживал местные инициативы и своим примером привлекал молодежь к спорту.

- Мы запомним Ивана Ивановича как настоящего патриота, а еще - как старшего товарища и большого друга республики, - написал Радий Хабиров.

Глава Башкирии подчеркнул, что Едешко всегда был желанным гостем в регионе, радовался его достижениям и поддерживал начинания республики.

Радий Хабиров выразил слова сочувствия семье и близким олимпийского чемпиона, отметив, что память об Иване Едешко сохранится в сердцах жителей Башкирии.

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