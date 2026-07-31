В Уфе на АЗС насчитали 800 машин в очередях

В Минпроме Башкирии рассказали о ситуации с топливом перед выходными. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе перед выходными выросли очереди на автозаправочных станциях. К 12:00 на АЗС, которые находятся в зоне мониторинга, насчитали около 800 автомобилей.

Как рассказал на брифинге в ЦУР заместитель министра промышленности Башкирии Олег Тыщенко, такой спрос оказался выше ожидаемого. В среднем на заправках своей очереди ждали по 20-30 автомобилей, на отдельных АЗС - до 60 машин. При этом, по словам замминистра, в наличии есть все виды топлива.

Более сложной остается ситуация в некоторых районах республики. В частности, проблемы регулярно возникают в Аскинском районе. В Минпроме связывают высокий расход топлива с большим количеством транзитного транспорта. Несмотря на поставки достаточных объемов бензина, муниципалитет продолжает оставаться в «красной зоне».

В качестве положительного примера Олег Тыщенко привел Зианчуринский район. После возобновления работы частных заправок дефицит топлива там стал менее ощутимым.

Замминистра призвал владельцев независимых АЗС активнее возвращаться к работе. По его словам, биржевые цены на бензин уже значительно снизились относительно пиковых значений, поэтому закупать топливо стало выгоднее.

Всего в Башкирии работают около 290 независимых АЗС, на которые приходится 15-20% регионального топливного рынка.

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