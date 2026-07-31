Почти 100 тысяч заявлений подали абитуриенты в колледжи Башкирии

В колледжи Башкирии вырос интерес к инженерным и рабочим специальностям. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования Башкирии установила новый рекорд по количеству заявлений. К 30 июля абитуриенты подали 98 471 заявление на 24 318 бюджетных мест. Таким образом, средний конкурс составил более четырех человек на одно место.

Как сообщил министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин, молодежь все чаще выбирает рабочие и инженерные направления. В новом учебном году в колледжах республики можно получить образование по 45 профессиям и 119 специальностям.

Среди самых востребованных направлений оказались информатика и вычислительная техника, прикладная геология, горное и нефтегазовое дело, геодезия, машиностроение, медицина, юриспруденция и педагогика.

Сейчас в Башкирии работают 90 колледжей и 43 филиала, а также пять государственных вузов, где реализуются программы среднего профессионального образования.

При поступлении предусмотрены преимущества для отдельных категорий граждан. В первую очередь зачисляются участники СВО и их дети, а также абитуриенты, заключившие целевые договоры с будущими работодателями.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.