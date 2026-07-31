В Уфе в выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе снова откроются сельхозярмарки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Уфы смогут приобрести продукты напрямую у местных производителей. В столице Башкирии в первые выходные августа пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки.

Торговля развернется 1 и 2 августа на двух площадках - на улице Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта.

Покупателям предложат натуральную продукцию от башкирских производителей, в том числе мед, свежие овощи и фрукты.

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