Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 10:30

В Уфе в выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе 1 и 2 августа заработают площадки с продукцией башкирских производителей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе снова откроются сельхозярмарки.

В Уфе снова откроются сельхозярмарки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Уфы смогут приобрести продукты напрямую у местных производителей. В столице Башкирии в первые выходные августа пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки.

Торговля развернется 1 и 2 августа на двух площадках - на улице Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта.

Покупателям предложат натуральную продукцию от башкирских производителей, в том числе мед, свежие овощи и фрукты.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.