На стройке в Уфе сорвалась автовышка с двумя монтажниками

В Уфе два рабочих пострадали при падении люльки с высоты девяти метров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На улице Пархоменко в Уфе произошел несчастный случай на строительном объекте. Двое рабочих получили травмы после падения люльки с высоты девяти метров.

Как сообщили в Государственной инспекции труда Башкирии, инцидент произошел 22 июля. Во время работ сорвалась стрела автовышки, в которой находились два монтажника. Пострадавших работников 44 и 26 лет доставили в больницу. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.

По факту произошедшего начато расследование. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства падения оборудования.

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