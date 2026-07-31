Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 июля 2026 10:00

На стройке в Уфе сорвалась автовышка с двумя монтажниками

Двое рабочих получили травмы после падения люльки на стройке в Уфе
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Уфе два рабочих пострадали при падении люльки с высоты девяти метров.

В Уфе два рабочих пострадали при падении люльки с высоты девяти метров.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На улице Пархоменко в Уфе произошел несчастный случай на строительном объекте. Двое рабочих получили травмы после падения люльки с высоты девяти метров.

Как сообщили в Государственной инспекции труда Башкирии, инцидент произошел 22 июля. Во время работ сорвалась стрела автовышки, в которой находились два монтажника. Пострадавших работников 44 и 26 лет доставили в больницу. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.

По факту произошедшего начато расследование. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства падения оборудования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.