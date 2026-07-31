Flydubai возобновит прямые рейсы из Уфы в Дубай

Уфу и Дубай снова свяжут прямые перелеты. Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания Flydubai возобновляет прямое авиасообщение между Уфой и Дубаем. Рейсы по этому направлению стартуют со 2 августа.

Перед началом высокого осеннего сезона перевозчик увеличит количество полетов между Россией и ОАЭ. Из Уфы самолеты будут отправляться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям.

С 19 августа авиакомпания добавит дополнительный рейс по средам. Таким образом, частота перелетов вырастет до четырех в неделю. Полеты будут выполняться на Boeing-737-800, рассчитанном на 174 пассажирских места.

Кроме Уфы, Flydubai увеличит число рейсов из других российских городов. Наиболее заметные изменения ожидаются в Москве - из аэропорта Внуково перевозчик будет выполнять до четырех рейсов в день. Ежедневное сообщение с Дубаем также сохранится из Казани, Екатеринбурга и Минеральных Вод.

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