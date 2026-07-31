В Башкирии подешевели картофель, капуста и помидоры

В Башкирии снизились цены на овощи: больше всего подешевели помидоры. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за неделю с 21 по 27 июля снизились цены сразу на несколько популярных овощей. Об этом сообщили в Башстате.

Больше всего за этот период подешевели свежие помидоры. Их стоимость снизилась на 5,67% - в среднем до 167,22 рубля за килограмм.

Также дешевле стали белокочанная капуста - на 3,3%, до 53,25 рубля за килограмм, морковь - на 2,2%, до 61,97 рубля, картофель - на 1,72%, до 66,73 рубля, и репчатый лук - на 1,57%, до 56,91 рубля.

При этом ряд продуктов, напротив, вырос в цене. Больше всего подорожала гречка - на 2,62%, до 63,1 рубля за килограмм. Свинина прибавила в стоимости 2,21% и достигла 345,92 рубля, курятина подорожала на 1,54% - до 245,6 рубля.

Кроме того, за неделю выросли цены на яблоки - на 1,49%, до 161,61 рубля за килограмм, и пшено - на 0,88%, до 46,24 рубля.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.