В Башкирии сняли режим беспилотной опасности.

В Башкирии отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщает МЧС республики. Вместе с этим сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы, которые действовали почти три часа. За это время задержали более 20 внутренних и международных рейсов.

Согласно онлайн-табло, с задержкой отправятся самолеты в Казань, Бугульму, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Анталью, Тбилиси, Махачкалу, Худжанд и Сочи. При этом на рейсах в Сочи, Санкт-Петербург и Анталью посадка уже завершена, пассажиры ожидают разрешения на вылет на борту.

Ограничения затронули и прибывающие рейсы. Не могут приземлиться самолеты из Минеральных Вод, Самарканда, Сургута, Екатеринбурга, Душанбе, Казани, Тбилиси, Санкт-Петербурга, Хургады, Худжанда и Бохтара.

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