СК заинтересовался жалобами жителей Башкирии на вредные выбросы предприятия

В Башкирии расследуют дело о загрязнении воздуха рядом с жилыми домами. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кармаскалинском районе Башкирии после обращения к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину возбудили уголовное дело из-за возможного загрязнения воздуха.

По данным Следственного комитета, рядом с деревней Старомусино уже второй год работает предприятие, не оборудованное очистными сооружениями. Несмотря на это, компания продолжает выбрасывать вредные вещества в атмосферу. При этом неподалеку расположены жилые дома.

Местные жители неоднократно обращались в различные инстанции с жалобами на ситуацию, однако, по их словам, проблема долгое время оставалась без решения.

После обращения к главе СК России Александру Бастрыкину дело сдвинулось с мертвой точки. Следователи возбудили уголовное дело и начали выяснять все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата ведомства.

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