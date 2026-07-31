В Уфе и Чишминском районе на выходных перекроют дороги из-за Спартакиады

Водителей предупредили о перекрытии дорог в Уфе и Чишминском районе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В предстоящие выходные в Уфе и Чишминском районе введут временные ограничения движения транспорта. Они связаны с проведением Спартакиады народов России.

1 августа с 07:00 до 14:00 в Уфе будут закрыты для проезда участок улицы Сельской Богородской - от дома № 51/3 до улицы Маршала Жукова, проезд к комплексу гребного слалома, улица Мушникова - от Сельской Богородской до бульвара Баландина, а также участок бульвара Баландина до бульвара Тухвата Янаби.

Такие же ограничения будут действовать и 2 августа - с 06:00 до 14:00.

Кроме того, 1 августа с 10:00 до 17:00 движение перекроют в Чишминском районе. Ограничения коснутся участка Старочишминской дороги в районе населенных пунктов Кляшево, Арово и Кара-Якупово.

Власти просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать альтернативные маршруты.

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