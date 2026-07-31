Подростки подрались во дворе дома в Уфе после ссоры в интернете

Полиция разбирается в драке школьников в Демском районе Уфы.

В Демском районе Уфы полиция выясняет обстоятельства драки между подростками, которая началась с перепалки в социальной сети. После конфликта один из школьников обратился в больницу с телесными повреждениями.

Как сообщили в МВД по Башкирии, предварительно установлено, что мальчик оставил оскорбительный комментарий под видеороликом, опубликованным более старшим подростком. Это стало причиной ссоры в переписке. Вскоре школьники договорились встретиться лично, чтобы выяснить отношения.

Встреча произошла во дворе дома на улице Правды. Автор ролика пришел вместе со своими знакомыми, после чего словесный конфликт перерос в драку.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Двоих несовершеннолетних доставили в отдел полиции. Ранее на профилактическом учете они не состояли. Сейчас сотрудники МВД устанавливают личности остальных участников потасовки.

Кроме того, в отношении матери одного из подростков составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего. В полиции отметили, что правовая оценка будет дана и действиям других участников драки, а также их законных представителей.

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