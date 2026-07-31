Из-за ограничений в аэропорту Уфы задержали более 20 рейсов

Вылеты в Турцию, Грузию и по России задержали в аэропорту Уфы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Уфы уже почти три часа действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. За это время были задержаны более двух десятков внутренних и международных рейсов.

Согласно данным онлайн-табло, с задержкой отправятся самолеты в Казань, Бугульму, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Анталью, Тбилиси, Махачкалу, Худжанд и Сочи. При этом на рейсах в Сочи, Санкт-Петербург и Анталью посадка уже завершена. Предположительно, пассажиры ожидают разрешения на вылет на борту самолетов.

Ограничения затронули и прибывающие рейсы. Пока не могут приземлиться в Уфе самолеты из Минеральных Вод, Самарканда, Сургута, Екатеринбурга, Душанбе, Казани, Тбилиси, Санкт-Петербурга, Хургады, Худжанда и Бохтара.

Напомним, ограничения на работу аэропорта были введены после объявления в Башкирии режима беспилотной опасности.

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