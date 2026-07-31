Жителя Башкирии лишили водительских прав из-за учета у нарколога

Суд лишил жителя Башкирии прав по иску прокуратуры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Балтачевском районе прокуратура через суд добилась лишения местного жителя водительских прав. Основанием стали медицинские противопоказания, несовместимые с управлением автомобилем.

Во время проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что мужчина состоит на учете у врача-нарколога. Согласно действующему законодательству, такое состояние является прямым противопоказанием для управления транспортными средствами.

Прокурор обратился в суд с иском о прекращении права управления автомобилем. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил заявленные требования.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, после вступления судебного решения в законную силу мужчина лишится права управлять транспортными средствами.

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