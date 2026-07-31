До глазницы оставался миллиметр: врачи Башкирии спасли 14-летнего мальчика

Хирурги провели сложную операцию подростку после несчастного случая.

В Башкирии врачи Дюртюлинской центральной районной больницы спасли зрение 14-летнему подростку, который получил тяжелую травму во время игры с братом.

Несчастный случай произошел во дворе дома. Во время игры ручка садового секатора сорвалась, и острый инструмент вонзился мальчику в щеку, глубоко войдя в верхнюю челюсть.

Подростка экстренно доставили в приемное отделение. Компьютерная томография показала, что секатор прошел через мягкие ткани и стенку верхнечелюстной пазухи, а его острие проникло внутрь примерно на три сантиметра. При этом до глазницы оставалось меньше одного миллиметра. Любое неосторожное движение могло привести к необратимой потере зрения.

Врачи приняли решение немедленно проводить операцию. Перед хирургами стояла сложная задача - извлечь металлический фрагмент, не повредив сосуды, ветви лицевого нерва и глазницу.

Операция прошла успешно. Медики удалили инородное тело через минимальный доступ, восстановили поврежденные стенки пазухи, сохранили костные структуры и наложили швы.

Сейчас состояние подростка оценивается как стабильное. Он находится в сознании, угрозы жизни и зрению нет. Лечение продолжается в травматологическом отделении Дюртюлинской ЦРБ, где мальчик находится под круглосуточным наблюдением врачей. Впереди его ждет курс терапии и реабилитация для предотвращения возможных осложнений.

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