Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП с подростками в Салавате

Прокуратура выясняет обстоятельства аварии в Салавате.

Прокуратура Башкирии организовала проверку после смертельного ДТП, которое произошло ранним утром 31 июля в Салавате. Жертвами аварии стали 18-летний юноша и 15-летняя девушка.

По предварительным данным, около 06:00 водитель автомобиля «Лада Веста» не справился с управлением на улице Уфимской. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево. В результате аварии два пассажира погибли на месте. Водитель и еще трое пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Среди пострадавших находится девушка 2011 года рождения.

Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Салавата Александр Стрельников.

В ходе проверки надзорное ведомство установит причины и обстоятельства аварии, а также даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки. По ее итогам, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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