В Башкирии выставили на торги более 40 арестованных квартир

В Уфе и городах Башкирии продают арестованные квартиры должников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии началась продажа арестованной недвижимости должников. Территориальное управление Росимущества выставило на торги более 40 квартир, расположенных в Уфе и других городах и районах республики.

Среди выставленных объектов есть как небольшие квартиры площадью около 12 квадратных метров, так и просторное жилье площадью свыше 100 «квадратов». Начальная стоимость лотов варьируется от 444 тысяч рублей до почти 11 миллионов рублей.

Наибольшее число объектов находится в Уфе. Также квартиры выставлены на продажу в Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске, Сибае, Кумертау, Октябрьском, Ишимбае, Янауле, а также в Белебеевском, Чишминском, Туймазинском, Абзелиловском, Уфимском и Дюртюлинском районах.

Самым дешевым лотом стала квартира площадью 46,5 квадратного метра в поселке Приютово Белебеевского района. Ее начальная стоимость составляет 444 тысячи рублей. Самым дорогим объектом оказалось жилье площадью 105,2 квадратного метра в селе Чесноковка Уфимского района. За него на старте торгов просят 10,9 миллиона рублей.

Прием заявок на участие в аукционе откроется 31 июля и продлится до 25 августа. Торги пройдут на электронной площадке «РТС-тендер».

В Росимуществе уточнили, что все выставленные квартиры находятся под обременением. На имущество наложены арест, залог или запрет на регистрационные действия, а часть объектов выставляется на продажу повторно. К участию в торгах не допускаются сами должники, оценщики и реализаторы имущества, их сотрудники, отдельные должностные лица, а также члены их семей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.