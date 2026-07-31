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НовостиОбщество31 июля 2026 3:47

В Башкирии объявили угрозу атаки беспилотников

Из-за беспилотной опасности аэропорт Уфы приостановил работу
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии ввели режим беспилотной опасности.

В Башкирии ввели режим беспилотной опасности.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории Башкирии объявили режим беспилотной опасности. На фоне этого в аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

О введении ограничений сообщили официальные службы. Они будут действовать до особого распоряжения.

Пассажирам рекомендуют следить за информацией авиакомпаний и аэропорта, а также уточнять статус своих рейсов перед выездом.

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