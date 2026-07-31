В Башкирии объявили угрозу атаки беспилотников

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
На территории Башкирии объявили режим беспилотной опасности. На фоне этого в аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
О введении ограничений сообщили официальные службы. Они будут действовать до особого распоряжения.
Пассажирам рекомендуют следить за информацией авиакомпаний и аэропорта, а также уточнять статус своих рейсов перед выездом.
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