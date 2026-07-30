В башкирском селе завод загрязняет воздух: дело взял на контроль председатель Следственного комитета Бастрыкин

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В приемную председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина накануне пожаловалисб жители башкирской деревни Сатромусино Кармаскалинского района. Сельчане сообщают, что местное предприятие загрязняет воздух, а их многочисленные обращения в различные инстанции результата не принесли. По факту нарушения природоохранного законодательства СК по Башкирии возбудил уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Владимиру Архангельскому доложить о ходе и результатах расследования. А также представить доклад о работе по обеспечению прав жителей на благоприятную окружающую среду.

- Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - прокомментировали в СК по Башкирии.

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