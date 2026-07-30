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НовостиПолитика30 июля 2026 16:27

Судебные приставы Башкирии выдворили в этом году из страны более 600 нелегалов

Более 600 нелегальных мигрантов выдворили из России башкирские судебные приставы
Павел КРАЙНОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

За первую половину 2026 года судебные приставы Башкирии выдворили за пределы страны 613 нелегальных мигрантов. Как отметили в ведомстве, всех незаконно находящихся на территории России мигрантов отправили на родину по решению судов. Они систематически игнорировали требования пребывания в нашей стране.

Сотрудники ФССП по Башкирии сопровождают нарушителей из пункта миграционного контроля до границы и передают пограничникам. Решение суда заканчивается фактическим исполнением только когда нелегальные мигранты пересекают границу. Большинство выдворенных из России при содействии приставов нелегалов вернулись в Узбекистан и Таджикистан.

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