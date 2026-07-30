В Башкирии будут судить виновника ДТП, в котором погиб 13-летний подросток

Фото: СУ СК по РБ

В ближайшее время в Иглинском районе Башкирии перед судом предстанет 22-летний местный житель, по вине которого в ДТП погиб 13-летний подросток. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Башкирии, молодой человек обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. В момент аварии он находился за рулем в состоянии опьянения и у него не было водительских прав.

ДТП произошло 19 мая этого года на дороге Иглино – Красный Восход. По данным следствия 22-летний водитель ехал в машине вместе с двумя родственниками, в том числе 13-летним подростком. Он превысил скорость, не справился с управлением и автомобиль вылетел с дороги. В результате аварии юный пассажир погиб на месте.

- Следователями проведены осмотры места происшествия и транспортного средства, судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, допрошены свидетели. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СК по Башкирии.

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