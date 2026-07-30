Жительница Уфы сняла с карты военного больше миллиона рублей и получила срок

На днях Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в краже денег с карты военнослужащего. Согласно материалам суда, она перевела себе 1,13 млн рублей. Ранее уфимка была судима за покушение на убийство своего бывшего сожителя.

Как выяснилось в суде, с нынешним возлюбленным уфимка познакомилась летом 2024 года, а чуть позже он переехал жить в ее квартиру. В январе 2025 года мужчина подписал контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции. Когда военнослужащий отбыл в учебную часть, она воспользовалась его забывчивостью и сняла все деньги. Когда боец обнаружил это, то попытался связаться с ней и прояснить ситуацию, так как согласия на пользование картой сожительнице не давал. После неудачных попыток выйти на связь с дамой, он обратился в полицию.

На суде уфимка пыталась доказать, что боец разрешил ей пользоваться банковской картой, но потерпела неудачу: был доказан умышленный характер ее действий.

- Судом подсудимой Хисамутдиновой назначено наказание в виде реального лишения свободы. Приговор вступил в законную силу, - прокомментировали в Орджоникидзевском районном суде Уфы.

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