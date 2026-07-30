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НовостиОбщество30 июля 2026 17:03

Мошенники украли 66 тысяч рублей у жителя Стерлитамака через подозрительную ссылку

Аферисты несколько дней присылали жителю Башкирии ссылку, а затем украли деньги
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Житель Стерлитамака потерял 66 тысяч рублей.

Житель Стерлитамака потерял 66 тысяч рублей.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамаке 29-летний мужчина лишился 66 тысяч рублей после перехода по подозрительной ссылке, которую ему несколько дней присылал неизвестный в мессенджере.

Сообщения сопровождались текстом «Проверь Альфу». В итоге мужчина перешел по ссылке и предоставил доступ к своим данным. После этого неизвестные перевели 66 тысяч рублей с его кредитной карты. При этом потерпевший ранее слышал о подобных мошеннических схемах из СМИ и от знакомых, однако все равно попался на уловку аферистов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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