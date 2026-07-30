В Башкирии назвали район, которого не коснулись перебои с бензином

Туймазы оказались в числе самых благополучных территорий Башкирии по ситуации с топливом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Туймазах и Туймазинском районе не зафиксировали перебоев с поставками топлива, которые в последние недели затронули ряд территорий Башкирии. Все местные АЗС продолжают работать, а ситуация с бензином остается стабильной. Об этом на брифинге в ЦУР рассказал заместитель министра промышленности Башкирии Олег Тыщенко. На фоне общей ситуации на топливном рынке он отдельно выделил Туймазы и Туймазинский район.

- Здесь ситуация заметно отличается. Работают все АЗС, представлены крупные компании и всегда хорошо с обеспечением, - отметил замминистра.

Тем временем в Уфе ситуация с топливом постепенно улучшается. Если две недели назад при мониторинге 31 АЗС в очередях находились около двух тысяч автомобилей, то к 10:00 30 июля их количество сократилось примерно до 500.

Перед выходными оперштаб готовится к традиционному увеличению спроса. В пятницу дополнительные объемы топлива планируют направить прежде всего на уфимские заправки.

В субботу внимание переключат на территории с высоким туристическим потоком, в том числе Стерлитамак и Бирск. В воскресенье вечером усиленное снабжение АЗС вновь сосредоточат в Уфе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.