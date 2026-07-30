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НовостиОбщество30 июля 2026 12:30

Более 222 тысячам работающих пенсионеров Башкирии пересчитают пенсии

Работающих пенсионеров Башкирии ждет автоматический перерасчет пенсий
Дарья КИНЗИКЕЕВА
С 1 августа в Башкирии пересчитают пенсии работающим пенсионерам.

С 1 августа в Башкирии пересчитают пенсии работающим пенсионерам.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии более 222 тысяч работающих пенсионеров получат пенсии в увеличенном размере после августовского перерасчета. Обращаться в Социальный фонд для этого не потребуется.

Размер прибавки для каждого пенсионера будет индивидуальным и зависит от заработка за 2025 год. Чем выше была зарплата и, соответственно, перечисленные страховые взносы, тем больше может оказаться прибавка. При этом при перерасчете учитывается не более трех пенсионных коэффициентов.

Все изменения Социальный фонд проведет автоматически. Первые выплаты с учетом перерасчета начнут поступать пенсионерам с 3 августа.

С 1 августа также могут увеличиться пенсии по потере кормильца. Это произойдет в случаях, когда на лицевой счет умершего поступили средства, которые ранее не были учтены при назначении выплаты.

Кроме того, в августе скорректируют размеры накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат.

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