Град размером с кулак обрушился на деревню в Башкирии

Башкирию накрыла непогода: в одном из районов выпал крупный град.

В Благоварском районе Башкирии выпал крупный град. Стихия обрушилась на деревню Верхние Каргалы. По словам очевидцев, отдельные градины достигали размера кулака.

Непогода пришла в регион на фоне предупреждения МЧС. По прогнозу на 31 июля, в отдельных районах Башкирии ожидаются сильные дожди, грозы и град. При этом шквалистый ветер может усиливаться до 22 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность во время грозы. В такую погоду не рекомендуется купаться, находиться рядом с водоемами или выходить на воду на лодках.

При сильных порывах ветра на улице безопаснее укрыться в подземном переходе или подъезде ближайшего здания. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.