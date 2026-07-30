Из ревности поджег дом и избил бывшую: жителя Стерлитамака отправили в колонию

Житель Стерлитамака получил 4,5 года колонии за поджог и разбойное нападение. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Стерлитамаке местного жителя приговорили к 4 годам 5 месяцам колонии строгого режима за поджог дома бывшей сожительницы и последующее разбойное нападение на женщину. Причиной произошедшего, как установил суд, стала ревность.

Все произошло ночью в апреле 2025 года. Мужчина разбил окно жилого дома своей бывшей сожительницы и проник внутрь. В прихожей он поджег одежду, после чего начался пожар. Огонь причинил ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.

Позже мужчина встретил бывшую сожительницу на улице и напал на нее. По материалам дела, он нанес женщине множественные удары по голове и телу, после чего забрал ее мобильный телефон.

В отношении жителя Стерлитамака возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога и разбое с применением опасного для жизни и здоровья насилия. Свою вину подсудимый признал частично.

Стерлитамакский городской суд приговорил мужчину к 4 годам 5 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда.

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