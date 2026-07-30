Инженера в Башкирии осудили за передачу персональных данных потребителей газа

Инженера оштрафовали на 200 тысяч рублей за продажу данных потребителей газа. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии инженера газовой организации осудили за незаконное копирование и передачу коммерческой тайны и персональных данных потребителей. Мужчина использовал для этого служебный компьютер, а полученную информацию передал третьему лицу за вознаграждение.

Уголовное дело рассмотрел Чекмагушевский межрайонный суд. Как установлено в ходе разбирательства, преступления были совершены с марта по апрель 2025 года.

Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов имел служебный доступ к информационным системам организации. Воспользовавшись им, мужчина скопировал сведения, составляющие коммерческую тайну, а также персональные данные потребителей газа, проживающих в Башкирии.

Полученную информацию сотрудник без согласия ее владельца передал третьему лицу за денежное вознаграждение.

В суде инженер полностью признал свою вину. Его признали виновным в преступлениях, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, незаконным разглашением коммерческой тайны и воздействием на критическую информационную инфраструктуру.

Суд назначил мужчине 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Еще два года осужденному запрещено заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре России.

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