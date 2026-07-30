В Башкирии 1 августа стартует Спартакиада народов России

Спартакиада народов России стартует в Башкирии с велогонки и триатлона. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Башкирия готовится принять около 1500 участников Спартакиады народов России. Первые соревнования стартуют уже 1 августа, а награды в этот день разыграют в велоспорте и триатлоне.

Турнир станет одним из этапов формирования национальных сборных и отбора спортсменов на Олимпийские игры 2028 года в США.

Всего в Башкирию приедут около 1500 спортсменов, тренеров, специалистов и судей. Республику на домашних соревнованиях представят 120 атлетов. Состязания пройдут по шести видам спорта.

В первый день Спартакиады спортсмены поборются за награды в шоссейном велоспорте. Индивидуальная гонка на дистанции 25 километров пройдет в Чишминском районе. Старт назначен на 11:00 у въезда в село Кляшево.

В этот же день соревнования по триатлону состоятся на озере Теплое в Уфе. Церемония открытия начнется в 8:40, а уже в 9:00 спортсмены выйдут на старт.

Участникам предстоит пройти классическую олимпийскую дистанцию: проплыть 1,5 километра, преодолеть 40 километров на велосипеде, а затем пробежать еще 10 километров.

Всего в рамках Спартакиады в Башкирии состоятся соревнования по шести видам спорта. Организаторы рассчитывают, что турнир поможет определить сильнейших атлетов для дальнейшего формирования сборных страны.

Для зрителей вход на все соревнования будет свободным.

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