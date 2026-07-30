Водители квадроцикла и «Лады» погибли в авариях в Башкирии

Водитель квадроцикла погиб в Белорецком районе, ещё один мужчина разбился на трассе Буздяк – Дюртюли.

В Башкирии зафиксировали два смертельных ДТП. В Белорецком районе и на трассе Буздяк - Чекмагуш - Дюртюли погибли водители квадроцикла и легкового автомобиля.

Одна из аварий произошла в селе Тирлянский Белорецкого района. По предварительным данным, 33-летний мужчина управлял квадроциклом, не справился с управлением, после чего транспорт опрокинулся. Водитель получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе Буздяк - Чекмагуш - Дюртюли. Там 53-летний водитель «Лады Гранта» потерял контроль над автомобилем. Машина съехала с дороги и опрокинулась. Мужчина также погиб на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на местах происшествий и устанавливают обстоятельства обеих аварий.

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