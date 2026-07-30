Авиакомпанию оштрафовали за овербукинг рейса Уфа - Сочи

Авиакомпания продала билетов больше, чем мест в самолете, и получила предупреждение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Уфимская транспортная прокуратура привлекла авиакомпанию к ответственности за ненадлежащее оказание услуг пассажирам. В апреле 2026 года перевозчик продал билеты на рейс Уфа – Сочи в количестве, превышающем число мест в самолете. В результате трое пассажиров не попали на свой рейс, их отправили в аэропорт назначения другим бортом.

Транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление и потребовал не допускать таких нарушений впредь. Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.