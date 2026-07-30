В Булгаково канализационные стоки разлились на участке площадью 200 квадратных метров

Засор канализации привел к разливу стоков на землю в селе Булгаково.

В селе Булгаково Уфимского района канализационные стоки разлились на земельном участке площадью 200 квадратных метров. Нарушение выявила прокуратура после появления в интернете видео с места происшествия.

Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения коммунального и природоохранного законодательства. Выяснилось, что инженерные сети и оборудование на улице Парадной находились в ненадлежащем состоянии.

Кроме того, на нескольких улицах села специалисты обнаружили поврежденные водопроводные и канализационные колодцы, а также засоренные водоотводные трубы. В результате засора канализационной сети жидкие бытовые отходы вышли наружу и загрязнили 200 квадратных метров земли.

Прокуратура внесла представление руководителю АО «Республиканская коммунальная компания», которому принадлежат сети.

После вмешательства надзорного ведомства выявленные нарушения устранили. Сейчас специалисты продолжают ремонт и прочистку канализационных труб. Также организована рекультивация загрязненного участка.

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