Башкирию накроют ливни с крупным градом и шквалистым ветром

МЧС предупредило жителей Башкирии о ветре до 26 м/с. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Башкирии предупредили об опасной погоде 30 июля. В отдельных районах республики ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и шквалистый ветер.

По данным регионального управления МЧС, порывы ветра местами могут достигать 26 метров в секунду.

Жителей республики призвали соблюдать осторожность во время непогоды. Если сильный ветер застал человека на улице, спасатели рекомендуют укрыться в подземном переходе или подъезде здания.

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