Разрешение выдали с нарушениями: в Уфе приостановили строительство жилого дома

Прокуратура добивается отмены разрешения на строительство дома в Уфе. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе приостановили строительство многоквартирного дома на улице Менделеева. Прокуратура обнаружила нарушения при выдаче разрешения на возведение объекта и обратилась в суд.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, разрешение на строительство многоквартирного дома получило ООО «СТЭК-АТП». Однако во время проверки соблюдения градостроительного законодательства выяснилось, что документ был выдан при отсутствии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-планировочной документации.

В частности, необходимые документы должны были предусматривать размещение объекта капитального строительства и содержать расчеты обеспеченности необходимой социальной инфраструктурой.

После выявленных нарушений прокуратура Уфы обратилась в суд с требованием признать разрешение на строительство незаконным.

До рассмотрения иска по существу суд по ходатайству надзорного ведомства принял обеспечительные меры. Действие разрешения приостановили, а застройщику запретили проводить строительные работы.

Кроме того, компания пока не сможет заключать с третьими лицами договоры долевого участия.

Рассмотрение иска продолжается. Ситуация находится на контроле прокуратуры Башкирии.

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