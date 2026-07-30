До окончания жары: грузовикам ограничили движение по трассам Башкирии

Большегрузам запретили движение по ряду федеральных трасс Башкирии из-за жары. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии из-за аномальной жары продолжают действовать ограничения на движение тяжелых грузовиков по ряду федеральных трасс. Запрет касается транспорта, весовые параметры которого превышают допустимые значения.

Как сообщили в Уралуправтодоре, временные меры необходимы для сохранения дорожного покрытия в период высокой температуры воздуха. Ограничения будут действовать до окончания знойной погоды.

В Башкирии запрет распространяется на участки федеральных трасс М-5 «Урал» и М-7 «Волга», включая отдельные подъезды и старые направления. Ограничения также действуют на Р-240 Уфа - Оренбург, западном обходе Уфы и подъезде к трассе М-12 «Восток».

Аналогичные меры введены в соседней Оренбургской области. Там ограничения затронули трассы А-305 Оренбург - Илек до границы с Казахстаном, подъезды М-5 к Оренбургу и пункту пропуска «Орск», Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак, обход Оренбурга и Р-240 Уфа - Оренбург.

Ограничения для большегрузного транспорта снимут после окончания периода аномальной жары.

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