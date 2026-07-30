Лишенный прав за пьяную езду водитель ВАЗа погиб в аварии в Башкирии

Фото: ГАИ по РБ

В Мечетлинском районе Башкирии 32-летний мужчина погиб в ДТП, еще три человека получили травмы. Авария произошла днем накануне, сообщили в Госавтоинспекции республики.

По предварительным данным, 32-летний водитель ВАЗ-2112 во время обгона столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Kia Ceed. После удара обе машины опрокинулись.

Водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, однако позднее мужчина скончался.

В аварии также пострадали пассажир ВАЗа, 55-летний водитель Kia и его 68-летняя пассажирка. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили.

Как сообщили в ГАИ, погибший ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются, проводится проверка.

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