Жители Башкирии оформили более 43 тысяч ипотек за полгода

Почти 90% ипотечных сделок в Башкирии оформляют онлайн. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за первое полугодие 2026 года зарегистрировали 43 447 ипотечных сделок. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональном управлении Росреестра.

Большинство жителей республики оформляют ипотечные сделки дистанционно. Доля регистраций, проведенных в электронном формате, приблизилась к 90%.

В Росреестре отметили, что увеличение количества ипотечных регистраций говорит о сохраняющемся в Башкирии спросе на жилищное кредитование.

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