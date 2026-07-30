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НовостиОбщество30 июля 2026 6:00

Башгидромет зафиксировал повышенное загрязнение воздуха в Уфе

В воздухе Уфы обнаружили превышение концентрации хлорида водорода
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Токсичного газа в воздухе Уфы оказалось в 1,3 раза больше нормы.

Токсичного газа в воздухе Уфы оказалось в 1,3 раза больше нормы.

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе 28 июля зафиксировали повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха. Об этом сообщили в Башгидромете.

Превышение обнаружили вечером на улице Ульяновых, 57. В 19:00 специалисты зафиксировали повышенную концентрацию хлорида водорода. Содержание вещества в воздухе оказалось в 1,3 раза выше предельно допустимой концентрации.

При этом по остальным загрязняющим веществам, за которыми ведется наблюдение, превышений допустимых показателей не выявили.

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