Переоделся в женщину и напал на жену: в Уфе будут судить иностранца за покушение на убийство

Переодетого в женщину обвиняемого в покушении на убийство будут судить в Уфе. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе перед судом предстанет 50-летний иностранный гражданин, которого обвиняют в покушении на убийство супруги. По версии следствия, мужчина специально приехал в Россию, а перед нападением переоделся в женщину, чтобы его не узнали.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, супруги находились в процессе развода. Следствие считает, что на фоне ревности и личной неприязни мужчина решил расправиться с женой. В апреле 2026 года он прибыл в Россию, чтобы осуществить задуманное.

Для конспирации обвиняемый надел женский спортивный костюм и парик, а часть лица скрыл под маской. В таком виде мужчина стал ждать супругу на улице возле ее автомобиля. Когда женщина подошла к машине, мужчина напал на нее и нанес не менее девяти ударов в области жизненно важных органов. Потерпевшая активно сопротивлялась. Благодаря этому и своевременно оказанной медицинской помощи она выжила.

После нападения мужчина попытался покинуть Россию, однако добраться до иностранного государства ему не удалось, так как правоохранители задержали его в Калининграде.

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело о покушении на убийство направлено в суд для рассмотрения по существу.

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