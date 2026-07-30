Школьные ПАЗы продают в Башкирии по цене от 165 тысяч рублей

В Башкирии выставили на торги семь школьных автобусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чишминском районе Башкирии выставили на продажу семь автобусов, предназначенных для перевозки детей. Начальная стоимость самого дешевого из них составляет 165 тысяч рублей.

На торги муниципальное имущество выставила администрация района. Среди семи лотов - один автобус ГАЗ и шесть ПАЗов. Транспортные средства были выпущены в 2013 и 2014 годах.

Начальная стоимость автобусов составляет от 165 до 300 тысяч рублей. Согласно аукционной документации, весь транспорт имеет желтый цвет кузова и оборудован бензиновыми двигателями. Обременений на выставленных на продажу автобусах нет.

Прием заявок на участие в аукционе уже начался и продлится до 18 августа. Торги пройдут на электронной площадке.

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