Заболеваемость COVID-19 в Башкирии оказалась в 1,5 раза выше средней по России

В Башкирии заболеваемость COVID-19 снизилась на 61%, но осталась выше общероссийской. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии за 2025 год зарегистрировали 14 709 случаев COVID-19. По сравнению с предыдущим годом заболеваемость снизилась на 61,4%, однако ее уровень в республике остался заметно выше среднего по России. Такие данные приводятся в докладе Роспотребнадзора.

В среднем в Башкирии зарегистрировали 361,9 случая заболевания на 100 тысяч человек. Это в 1,55 раза выше общероссийского показателя, который составил 233,81 случая на 100 тысяч жителей. Показатель республики также в 1,28 раза превысил среднее значение по Приволжскому федеральному округу - 282,87 случая.

Выше среднереспубликанского уровня заболеваемость оказалась в 17 муниципалитетах. Самый высокий показатель зафиксировали в Учалинском районе - 835,6 случая на 100 тысяч человек. Следом идет Янаульский район с 825,6 случая.

Высокие показатели также отмечены в Дуванском, Белорецком, Туймазинском, Дюртюлинском, Стерлибашевском и Архангельском районах, а также в Салавате.

Большинство заболевших проживали в городах - на них пришлось 76,5% зарегистрированных случаев. Доля сельских жителей составила 23,5%.

При этом среди лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Башкирии в 2025 году летальных исходов не зарегистрировали.

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