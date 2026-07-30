В Башкирии ввели режим беспилотной опасности

В Башкирии временно закрыли аэропорт на приём и выпуск рейсов. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщил о введении на территории республики режима беспилотной опасности. В связи с этим в уфимском аэропорту временно действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

О снятии режима жителей региона проинформируют дополнительно. На время действия ограничений также возможны перебои мобильного интернета.

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