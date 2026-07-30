Спасатели по пути на поиски пропавшего человека помогли водителю, который попал в ДТП

Фото: ГКЧС

В Башкирии спасатели по пути на поиски пропавшего человека остановились и помогли пострадавшему в ДТП водителю. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники экстренного ведомства 29 июля направлялась в деревню Азикеево Мечетлинского района, где на реке Ока идут поиски мужчины. Его вещи ранее нашли на берегу. На 51-м километре автодороги Кропачево — Месягутово — Ачит возле деревни Ахуново спасатели заметили на обочине ВАЗ-21140 с сильно поврежденной передней частью: водитель не справился с управлением и врезался в столб освещения.

– Сразу остановились. В таких ситуациях нельзя просто проехать мимо — сначала нужно убедиться, что человеку ничего не угрожает и оказать необходимую помощь, – рассказывает один из спасателей.

Спасатели вытащили пострадавшего из машины, транспортировали до автомобиля скорой помощи и передали врачам. После этого группа продолжила путь.

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