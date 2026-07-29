«Совмещаю приятное с полезным»: Радий Хабиров рассказал, где и как решил провести свой отпуск

Фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров проводит свой отпуск в санатории «Красноусольск» в Гафурийском районе. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

– Совмещаю приятное с полезным. Считаю, что наши санатории – лучшее место для отдыха. Это не только мое мнение, но и тысяч жителей и гостей республики, которые приезжают сюда ежегодно, – заявил руководитель региона.

В «Красноусольске» он решил заодно провести и совещание по развитию здравниц – в Башкирии насчитается восемь таких учреждений. По словам Хабирова, местные санатории – «это колоссальный ресурс, который должен оставаться в собственности республики» и получать дальнейшее развитие.

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