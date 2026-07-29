Названы АЗС в Башкирии с повышенным лимитом на продажу бензина: для отдельных видов топлива ограничений там и вовсе нет

В Башкирии на некоторых заправках действует повышенный лимит при продаже бензина на один автомобиль Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии на некоторых заправках действует повышенный лимит при продаже бензина на один автомобиль. На отпуск отдельных видов топлива ограничений и вовсе нет. Об этом на профильном брифинге сообщил замминистра промышленности республики Эдуард Мустафин.

– Сейчас заправки «Татнефти» активно начинают работать, топливо поступает. У них интересная ситуация с ограничениями: 50 литров на машину для 92-го и 95-го бензина, 98-й идет без ограничений, дизель – 400 литров ограничение. У нас 15 пока таких АЗС, и из 15 – 14 активно работают, – пояснил чиновник.

Он также добавил, что очереди на заправках в Уфе стали сокращаться ежедневно на 20-30 машин. По его словам, ситуация с бензином «начинает выправляться, но остается напряженной»..

Напомним, на большинстве АЗС Башкирии сейчас действует два ограничения на фоне ситуации с топливом: бензин не продают в канистры и на одну машину отпускают не более 30 литров топлива.

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