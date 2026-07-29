«Подрывает авторитет власти»: депутат ГД обратился в СК и прокуратуру из-за скандала с подследственным экс-мэром Уфы

Алексей Журавлев (слева), Ратмир Мавлиев (справа) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Первый зампред комитета Госдумы России по обороне Алексей Журавлев направил в Следственный комитет страны и прокуратуру Башкирии запросы по поводу подследственного экс-мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом депутат сообщил в своих соцсетях.

По словам народного избранника, в истории вокруг бывшего градоначальника «сложилась парадоксальная ситуация».

– Мавлиев, обвиняемый в совершении тяжких преступлений, был арестован районным судом, однако буквально уже через неделю был освобожден Верховным Судом республики под домашний арест, а менее через месяц мера пресечения изменена на самую мягкую – запрет определенных действий. 14 июля на пленарном заседании депутаты Горсовета Уфы прекратили полномочия Мавлиева, где также вскрылись весьма нелицеприятные вещи, в том числе систематическое использование служебных автомобилей мэрии представителями судебной системы республики для личных поездок к себе домой в Татарстан. Последнее подтверждается многочисленными документами, – пишет Журавлев.

В своем обращении в правоохранительные органы депутат также ссылается на водителя гаража мэрии Уфы, который «подтвердил факт нецелевого использования» служебных автомобилей в 2024-2026 годах. Зампред комитета ГД также указывает, что история вокруг экс-мэра башкирской столицы «вызвала негативный общественный резонанс, подрывает авторитет […] власти и беспристрастного правосудия».

– Законность и справедливость должны быть восстановлены. Предстоит масштабная работа по правовой оценке деятельности клана Мавлиевых и их влияния на судебную систему. Судьи не должны быть "служанкой" региональных олигархических кланов! Народ Башкортостана не заслуживает такого, – заявил народный избранник.

Напомним, 28 апреля текущего года Ратмира Мавлиева задержали силовики. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и получении взяток.

Вину бывший мэр Уфы категорически отрицает. После задержания он заявил, что его оклеветал застройщик, с которым у администрации города ведутся судебные тяжбы (один из эпизодов обвинения связан со взяткой застройщику).