В Башкирии бывшая заведующая детсадом ответит в суде за взятки и мошенничество

В Шаранском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о получении бывшей заведующей детским садом взяток. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Шаранского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей заведующей местным детским садом. Женщину обвиняют по трем статьям УК РФ: превышение должностных полномочий, мошенничество и получение взятки.

По версии следствия, женщина издавала приказы о работе двух воспитателей по совместительству, а затем требовала передавать им заработную плату под видом сбора средств на нужды учреждения. Таким способом она получила более 90 тысяч рублей и потратила их по своему усмотрению.

Кроме того, заведующая неоднократно через посредников вымогала взятки от коммерческой организации на сумму свыше 37 тысяч рублей за заключение договоров поставки игрушек.

Дело направлено в Туймазинский межрайонный суд для рассмотрения по существу. Также в суде находится иск прокуратуры об изменении формулировки и основания увольнения экс-заведующей.

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